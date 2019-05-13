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Первая в Москве IKEA откроется 27 июня

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Первая в черте города торговая точка шведской сети IKEA откроется в Москве 27 июня, сообщили в пресс-службе ритейлера.

Магазин будет расположен в ТЦ "Авиапарк" на Ходынском поле на севере столицы, он займет площади на 3-4 этажах комплекса.

Эта точка станет первой для ИКЕА в новом формате в пределах МКАД. В отличие от дизайн-студий, где нет товарного запаса, а можно только сделать заказ, в магазине будет представлен весь ассортимент товаров для дома, включая небольшую мебель. Крупногабаритную мебель можно будет заказать с доставкой на дом.

Москва"Ведомости" узнали о планах IKEA открыть первый торговый центр в пределах МКАД"Ведомости" узнали о планах IKEA открыть первый торговый центр в пределах МКАДЧитать подробнее

IKEA - одна из крупнейших в мире розничных сетей по торговле мебелью и предметами домашнего обихода. В ближайшие годы ритейлер намерен выйти на десяток новых рынков и к 2025 году охватить потенциальную аудиторию в 3 млрд потребителей. В России IKEA принадлежит 14 одноименных магазинов в торговых центрах "Мега".

В мае прошлого года компания впервые с 2012 года открыла в России новый магазин - компактный объект в формате дизайн-студии также расположен в ТЦ "Авиапарк". Затем были открыты еще две дизайн-студии - в Москве и Нижнем Новгороде.

В апреле 2019 года "Ведомости" писали о планах по строительству первого ТЦ "Мега" в пределах МКАД. По данным издания, Ingka (головная компания IKEA) ведет переговоры с "Дон-строй инвестом" о приобретении у него прав на земельный участок на территории завода "Серп и Молот" под строительство торгового комплекса площадью до 100 тыс. кв.м.

IKEA

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