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За вторник из-за лжеминирований в Москве эвакуировали 145 000 человек

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - За вторник 24 декабря в Москве из-за угроз о заложенных бомбах проверили почти 400 учреждений и из них эвакуировали в общей сложности больше 145 000 человек, рассказал информированный источник "Интерфакса".

В частности, пришлось проверять суды, образовательные учреждения, вокзалы, торговые центры, несколько больниц и инженерные сооружения. Ни на одном объекте бомб не нашли.

По информации источников "Интерфакса", с 28 ноября число эвакуированных в Москве из-за волны лжеминирований достигло 950 000 человек. Угрозы поступили в адрес 9000 объектов, причем, во многих случаях - неоднократно.

Пока пик минирований приходится на 19 декабря, когда пришлось проверить 1000 объектов и эвакуировать почти 170 000 человек.

Волна массовых "минирований" продолжается в Москве и Петербурге с 28 ноября, угрозы поступают с утра почти каждый будний день, в пятницу рассылка происходит чуть позже. Чаще всего угрозы поступают в адрес судов, а также транспортных объектов. В последние недели часто "минируют" школы и детские сады.

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