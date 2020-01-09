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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

В среду в Москве "заминировали" около ста школ и гостиницу "Украина"

В среду в Москве "заминировали" около ста школ и гостиницу "Украина"
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - 8 января в Москве возобновилась рассылка массовых сообщений о заложенных бомбах, в частности, они затронули около ста школ, рассказал информированный источник "Интерфакса". Эвакуаций проводить не стали, поскольку 8 января в городе все еще были каникулы.

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Также в среду поступало сообщение об угрозе взрыва в гостинице "Украина". Эвакуацию там также не проводили.

Война ложных сообщений о минировании продолжается в Москве и Петербурге с 28 ноября с перерывами на выходные и праздники. По оценкам источников "Интерфакса", за месяц в столице угрозы поступили в адрес 12 000 учреждений, некоторые объекты приходилось проверять неоднократно. Всего в ходе таких проверок пришлось эвакуировать более 1 млн человек.

Чаще всего угрозы поступали в адрес судов, образовательных учреждений, торговых центров и станций метро. Храм Христа Спасителя за месяц "минировали" восемь раз.

Москва Петербург гостиница Украина

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