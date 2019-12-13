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"Аэрофлот" получит первые 10 из 100 Superjet по контрактам с "ВЭБ лизингом" и Сбербанком

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" получит первые десять из ста заказанных самолетов Sukhoi Superjet 100 по контрактам с "ВЭБ лизингом" и Сбербанком, следует из слов председателя госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

"Мы сегодня приняли решение по финансированию поставки пяти воздушных судов Sukhoi Superjet в лизинг "Аэрофлоту". Это начало большой сделки, о которой уже неоднократно говорилось в этом году", - заявил Шувалов журналистам по итогам заседания набсовета ВЭБа.

"В декабре пять самолетов оформляет Сбербанк, и сегодня было принято решение, что пять самолетов оформляет "ВЭБ лизинг", - добавил он.

Сейчас в парке "Аэрофлота" 49 самолетов SSJ 100. В сентябре прошлого года перевозчик подписал рамочное соглашение с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) на поставку еще 100 лайнеров в 2019-2026 годах.

Замгендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин заявлял, что к концу 2019 года компания планирует получить первые десять из ста "суперджетов".

В конце июня гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев сказал, что авиакомпания не отказывается от 100 новых самолетов Sukhoi Superjet 100 и готов подписать твердый контракт по ним в этом году. По его словам, график поставок этих лайнеров и коммерческие условия контракта находятся в стадии проработки.

Савельев также добавил, что "Аэрофлот" не откажется от дополнительных 35 самолетов МС-21.

Сейчас у "Аэрофлота" 49 лайнеров SSJ 100, до катастрофы в "Шереметьево" 5 мая их было 50. В сентябре 2018 года авиакомпания договорилась с ОАК о поставке еще ста SSJ 100 в 2019-2026 годах.

5 мая самолет SSJ 100 "Аэрофлота", вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в "Шереметьево" после попадания в него молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб. После этого "Аэрофлот" стал отменять или задерживать рейсы SSJ-100.

Аэрофлот Superjet SSj 100 Sukhoi Superjet 100 ВЭБ лизинг Сбербанк

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