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Мэрия Москвы сообщила о единичных случаях отказа от переезда в рамках реновации

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Подавляющее число москвичей не имеют претензий к новому жилью по программе реновации, отказываются переезжать лишь единицы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Имея богатый опыт переселения пятиэтажек, (вспоминая - ИФ) ещё старую программу (реновации - ИФ), у нас количество претензий по старой и новой программе разнится даже не в несколько процентов. Людей, которые отказываются переезжать в новое жилье, их единицы ",- сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на вопросы депутатов Мосгордумы в среду.

По словам мэра, для предоставления квартир переезжающим по реновации используется старый жилой фонд, "который строился под старые программы, по ходу его переделываем". "В новых домах будут закладываться все необходимые требования", - заверил чиновник.

Московская реновация

Принятая летом 2017 года программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение и снос 5 171 дома (свыше 350 тыс. квартир). Программа затронет более 1 млн москвичей. По оценкам властей, всего в рамках реновации в городе построят около 40 млн кв.м жилья.

В июне заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин говорил, что к 2021 году по программе реновации жилья в столице отметят новоселье почти 30 тысяч человек. Кроме того, он также сообщал, что за 2019 год в столице построят 20 новых домов по программе реновации.

Сергей Собянин Москва

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