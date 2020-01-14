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В понедельник в Москве "заминировали" суды, школы и гостиницы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В минувший понедельник в Москве из-за сообщений о заложенных бомбах проверили больше 300 учреждений, в том числе больше 15 районных судов, около 90 школ и больниц, 25 гостиниц и станции метро. Об этом "Интерфаксу" рассказал информированный источник.

Кроме того, в десятый раз с 28 ноября поступила угроза минирования храма Христа Спасителя, добавил он.

Большинство объектов проверили без эвакуаций. Всего, в общей сложности, были эвакуированы менее 10 000 человек. Бомб не нашли.

Также 13 января Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила об эвакуации нескольких районных судов.

В Приморье, Приамурье и Хабаровском крае из-за угроз проверяли школы, детские сады, театры и музеи. В частности, в Хабаровске ради проверок прерывали занятия во всех школах города. Бомб также не нашли.

По данным источников "Интерфакса", с начала года в Москве из-за угроз о взрывах было эвакуировано более 50 000 человек; с начала волны лжеминирований 28 ноября - более 1,1 миллиона.

Москва Петербург Приморье Амурская область Хабаровский край

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