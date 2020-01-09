В ЦБ РФ опровергли сообщение о взрыве газового баллона в офисе

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Информация о взрыве газового баллона при проведении ремонтных работ в офисе Центрального банка РФ на Неглинной улице в центре Москвы не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Ранее в четверг об инциденте агентству сообщил осведомленный источник. По его словам, во время ремонтных работ, предположительно, произошел взрыв газового баллона. Собеседник агентства заявил об одном пострадавшем.