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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

В ЦБ РФ опровергли сообщение о взрыве газового баллона в офисе

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Информация о взрыве газового баллона при проведении ремонтных работ в офисе Центрального банка РФ на Неглинной улице в центре Москвы не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Ранее в четверг об инциденте агентству сообщил осведомленный источник. По его словам, во время ремонтных работ, предположительно, произошел взрыв газового баллона. Собеседник агентства заявил об одном пострадавшем.

ЦБ РФ

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