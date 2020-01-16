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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 10:38

В среду в Москве "минировали" гостиницу "Космос" и Центральный телеграф

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Москве в среду поступили очередные массовые сигналы о "минировании", в том числе зданий Центрального телеграфа и гостиницы "Космос", рассказал информированный источник "Интерфакса". Во вторник ОНФ сообщал, что на фасадах этих и других зданий будут транслировать послание президента Федеральному собранию, однако прямая трансляция не состоялась.

Кроме того, угрозы поступили в адрес башни "Федерация", храма Христа Спасителя и некоторых других крупных зданий. Сообщение о минировании всех станций метро не нарушил работу метрополитена. Также в городе проверяли школы, районные суды, больницы и торговые центры.

По словам собеседника "Интерфакса", эвакуации проводились выборочно, всего за среду пришлось эвакуировать почти 20 000 человек.

В Петербурге в среду и уже в четверг прошли эвакуации нескольких районных судов.

Источники "Интерфакса" подсчитали, что с начала года из-за лжеминирований в столице было эвакуировано порядка 70 000 человек, с конца ноября - около 1,2 млн. Волна минирований в Москве и Петербурге продолжается с 28 ноября, угрозы поступают почти каждый будний день.

Москва Петербург Космос ОНФ Центральный телеграф храм Христа Спасителя Федерация

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