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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 12:36

В Москве "заминировали" районные суды, школы и садики

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Москве пришли анонимные угрозы о бомбах, заложенных в нескольких десятках зданий, в том числе в судах, школах, детских садах и магазинах. Эвакуация проводится выборочно, рассказал осведомленный источник "Интерфакса".

В пресс-службе Мосгорсуда подтвердили, что поступили угрозы в адрес Мещанского, Басманного, Тверского, Хамовнического, Щербинского, Савеловского и Зюзинского судов. На момент разговора с представителем Мосгорсуда, Тверской, Басманный и Мещанский суды уже вернулись к работе.

Об эвакуациях в связи с угрозами о минировании сообщила и объединеная пресс-служба судов Петербурга. По ее сведениям, проверки прошли примерно в десяти районных судах.

Волна лжеминирований проходит в Москве и Петербурге с 28 ноября, угрозы поступают почти каждый будний день. По оценке источников "Интерфакса", с начала года из-за лжеминирований в столице было эвакуировано порядка 70 000 человек, с конца ноября - около 1,2 млн.

Москва Мосгорсуд Петербург

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