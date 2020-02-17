В Думе назвали неточными данные об увольнении росгвардейцев после летних протестов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев назвал неточными сообщения о том, что некоторых полицейских или росгвардейцев могли уволить за превышение полномочий при разгоне летних протестов в Москве.

"По имеющимся у меня данным, - а я нахожусь в постоянном контакте с руководством МВД и Росгвардии, - подобные сообщения, по крайней мере, не точны", - сказал он "Интерфаксу".

Информации о том, что руководство этих силовых структур как-либо наказало или уволило сотрудников за превышение полномочий, разобрав летние события, у депутата нет.

"Действия сотрудников правоохранительных органов были грамотными, соответствовали сложившейся ситуации и отвечали требованиям российского законодательства", - считает Пискарев.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день в городе прошли массовые задержания, силовики могли действовать жестко. Также людей задерживали после согласованного митинга 10 августа.