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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

В Волгограде в четырех школах провели эвакуацию из-за угроз о минировании

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Волгограде прошла эвакуация в четырех школах Ворошиловского и Центрального районов из-за электронных писем о заложенных бомбах, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Письма поступили на адреса школ.

Учреждения проверяют сотрудники экстренных служб.

Позднее в мэрии подтвердили информацию об угрозах в адрес школ и об эвакуациях. Школьников перемещают в ближайшие детские сады и другие социальные учреждения.

"Учащиеся под присмотром работников образовательных учреждений оперативно покинули здания. При этом педагоги контролируют, чтобы на улицу ученики выходили в верхней одежде", - сообщила пресс-служба горадминистрации.

Волна лжеминирований продолжается в России с 28 ноября. В Москве и Петербурге угрозы поступают почти в каждый будний день, время от времени поступают сообщения об эвакуациях и из других регионов.

Волгоград Москва Петербург

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