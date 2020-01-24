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В четверг в Москве "минировали" школы и все станции метро

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В четверг в Москве угрозы о заложенных бомбах поступили в адрес ста образовтаельных учреждений, двадцати районных судов и всех 232 станций метрополитена, рассказал информированный источник "Интерфакса".

Также анонимы "заминировали" Большой московский государственный цирк, городские вокзалы и супермаркеты двух крупных сетей.

По его словам, эвакуции проводились выборочно. В общей сложности из проверяемых зданий вывели около 15 000 человек.

Бомб нигде не нашли.

Письма с сигналами о готовящихся взрывах пришли на электронные адреса районных судов, рассказал собеседник агентства.

Утром в пятницу Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила об эвакуации Ленинского, Петродворцового, Колпинского и Дзержинского районных судов.

Волна лжеминирований в Москве и Петербурге продолжается с 28 ноября 2019 года. Угрозы поступают почти каждый будний день, иногда к двум столицам "подключаются" другие крупные города. Чаще всего анонимы минируют суды, школы и садики, больницы и магазины. Некоторые учреждения минировались многократно, например "Пулково", Центральный телеграф или храм Христа Спасителя.

23 февраля ФСБ и Роскомнадзор объявили, что в России будет заблокирован нидерландский почтовый сервис Startmail, поскольку угрозы о заложенных бомбах поступают с ящиков этого сервиса.

Москва Петербург Большой московский цирк московский метрополитен ФСБ Роскомнадзор

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