Мать брошенных в Шереметьево детей заявила о насилии со стороны их отца

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Родная мать мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево 26 января, заявила, что мужчина периодически избивал ее и запрещал видеться с детьми, сообщила агентству "Интерфакс" уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

"О фактах постоянного насилия в семье женщина рассказала полицейским. Об этом же нам стали поступать и сообщения от третьих лиц", - рассказала Трегубенко.

На видео, которое появилось в местных интернет-изданиях, женщина рассказывает, что первый муж также запрещал ей видеться с детьми и угрожал расправой.

В то же время детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова сообщала, что мать оставленных детей уже получала предупреждение за неисполнение родительских обязанностей.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

В настоящий момент дети находятся в Лобненской больнице. После оформления всех документов их привезут в Хабаровск.

27 января был найден отец мальчиков.