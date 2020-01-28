Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 02:54

Мать брошенных в Шереметьево детей заявила о насилии со стороны их отца

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Родная мать мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево 26 января, заявила, что мужчина периодически избивал ее и запрещал видеться с детьми, сообщила агентству "Интерфакс" уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

"О фактах постоянного насилия в семье женщина рассказала полицейским. Об этом же нам стали поступать и сообщения от третьих лиц", - рассказала Трегубенко.

На видео, которое появилось в местных интернет-изданиях, женщина рассказывает, что первый муж также запрещал ей видеться с детьми и угрожал расправой.

В то же время детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова сообщала, что мать оставленных детей уже получала предупреждение за неисполнение родительских обязанностей.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

В настоящий момент дети находятся в Лобненской больнице. После оформления всех документов их привезут в Хабаровск.

27 января был найден отец мальчиков.

Москва Хабаровск Шереметьево

Новости по теме

Новости

МВД оценило ежегодный приток мигрантов в Россию более чем в 16 млн человек

Илья Гудков назначен гендиректором "Российского экологического оператора"

Мишустин назначил заместителей глав Минфина и Минкомсвязи РФ

Вынесен приговор за хищение 424 млн руб., выделенных "Роснано" на производство лекарств

Вынесен приговор за хищение 424 млн руб., выделенных "Роснано" на производство лекарств

Что произошло за день: понедельник, 27 января

Дагестанец умер, проглотив пакет с наркотиками при виде полицейских

Новый коронавирус в Китае

Мишустин поручил организовать оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

Израильтянка Иссахар частично признала вину по делу о наркотиках

Двух бизнесменов осудили за хищения при строительстве космодрома "Восточный"

Правительство РФ одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты

Правительство РФ одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');