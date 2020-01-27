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Мосгорсуд временно заблокировал пять сайтов, распространяющих World of Warcraft

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Московский городской суд удовлетворил заявление американской компании Blizzard Entertainment о временной блокировке пяти сайтов, незаконно распространяющих популярную онлайн-игру World of Warcraft.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Мосгорсуда. Там отметили, что в рамках принятия предварительных обеспечительных мер судья обязал Роскомнадзор устранить условия, которые позволяют этим сайтам незаконно распространять созданную Blizzard Entertainment игру.

В пресс-службе уточнили, что после принятия обеспечительных мер в установленный законом срок (15 суток), в суд поступил иск от "Близзард Интертейнмент Инк" о запрете ответчикам на постоянной основе распространять World of Warcraft.

Ответчиками по иску выступают "Промэнэджед Элэлси", "Овиэйч Сас", "КлаудФлэйр Инк" и "БТС Телеком энд Хостинг Срл". В пресс-службе Мосгорсуда добавили, что по данному делу назначена досудебная подготовка на 6 февраля.

World of Warcraft - многопользовательская ролевая онлайн-игра. Игра предоставляется пользователям на основе ежемесячной платной подписки. В 2008 году Книга рекордов Гиннесса назвала World of Warcraft самой популярной игрой в мире в своем жанре с числом подписчиков свыше 10 млн человек.

World of Warcraft Blizzard Entertainment Мосгорсуд США

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