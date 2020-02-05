В Москве накануне "заминировали" свыше 1,5 тыс. объектов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Волна лжеминирований продолжилась в столице 4 февраля, неизвестные угрожали заложенными взрывными устройствами на территории свыше 1,5 тысяч объектов, сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.

"Вчера анонимы "минировали" более 30 районных судов, свыше 150 объектов образования, полтора десятка медучреждений, все 232 станции столичного метро", - сказал собеседник агентства.

По его информации, угрозы также получили храм Христа Спасителя, более 75 московских бассейнов, свыше полусотни торговых центров, магазины крупнейшей российской продуктовой сети и другие объекты.

"Эвакуация была минимальной, она затронула около 8 тыс. человек. Ни в одном случае сигналы о взрывных устройствах не подтвердились", - уточнил источник.

Он пояснил, что рассылка писем с угрозами во вторник проводилась на адреса электронной почты московских судов с нескольких сервисов, в том числе - с mail.ru.

Волна сообщений об угрозах взрыва, начавшаяся в Москве 28 ноября 2019 года, повлекла за собой эвакуацию в общей сложности 1,6 млн человек, сообщил ранее другой источник "Интерфакса".

Он заявил, что во второй половине января число эвакуированных в столице резко пошло на спад.

"Руководители "минируемых" учреждений - в частности, директоры школ и детских садов - перестали обращать внимания на ежедневные угрозы, а правоохранительные органы в 80-90% случаев обследуют объекты без эвакуации людей" - пояснил собеседник агентства.

ФСБ России в конце января сообщала об ограничении доступа к нидерландскому сервису Startmail.com и швейцарскому ресурсу Protonmail.com, с которых поступали сообщения о ложных минированиях.