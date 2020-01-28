StartMail обжалует блокировку почтового сервиса в РФ из-за писем о "минировании"

С этой целью нидерландская компания обратилась за помощью к "Роскомсвободе"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Представители почтового сервиса Startmail.com намерены через суд добиться отмены решения о его внесении в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) и блокировке в России в связи с массовой рассылкой сообщений о ложном минировании.

"StartMail связалась с организацией по защите цифровых прав "Роскомсвобода" в Москве, которая предоставит юридическое сопровождение компании и оспорит как включение в Реестр операторов распространения информации, так и блокировку на территории РФ", - говорится в заявлении гендиректора StartMail Роберта Бинса.

В свою очередь адвокат, ведущий юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян сообщил, что в отношении StartMail Роскомнадзор составил административный протокол за несвоевременную передачу информации об операторе сервиса и включении его в реестр. "Это собственно то, за что многие сервисы были заблокированы еще до того момента, как к ним были направлены требования по соблюдению обязанностей ОРИ", - сказал он.

Рассмотрение административного дела, за которое компании грозит штраф, назначено на 18 февраля в Таганском суде Москвы, уточнил адвокат. "Мы начинаем с этого суда, а дальше, я думаю, мы будем обжаловать и подзаконные акты, и, собственно, решение о включение в реестр и само ограничение доступа", - сказал Дарбинян.

По его словам, "нидерландский сервис готов был бы предоставить всю информацию, потому что ложное сообщение о теракте - это уголовное преступление не только в России, но и по законодательству Нидерландов". Российским правоохранительным органам необходимо было обратиться с надлежащим запросом в нидерландский суд, сказал юрист.

"Я думаю, что нидерландский суд вполне дал бы санкцию на предоставление информации о пользователях, которые рассылали такие сообщения, и сервис раскрыл бы всю информацию, которая у него имеется. Вместо этого российские правоохранительные органы решили с сервисом не связываться, а просто внести его в реестр (ОРИ) и заблокировать, что нам кажется неадекватным способом реакции на подобного рода вещи", - заключил Дарбинян.

О блокировке Startmail.com

23 января в Центре общественных связей ФСБ сообщили о блокировке на территории РФ сервиса Startmail.com в связи с тем, что с зарегистрированных на нем почтовых ящиков происходила массовая рассылка писем о ложном минировании. В Роскомнадзоре тогда сообщили, что представители почтового сервиса не предоставили по запросу российской стороны сведений о лицах, администрирующих эти почтовые ящики.

В конце декабря 2019 года в пресс-службе Роскомнадзора "Интерфаксу" сообщили о внесении компании StartMail B.V., владельца сервиса StartMail, в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете после того, как компания 27 декабря предоставила затребованное ФСБ через РКН уведомление о начале своей деятельности в качестве организатора распространения информации в интернете.

С 1 июля 2018 года ОРИ в рамках реализации "пакета Яровой" обязаны полгода хранить сообщения российских пользователей Сети и предоставлять ее по запросу правоохранительных органов. Согласно ФЗ "Об оперативно-разыскной деятельности", на территории РФ право ее осуществлять предоставляется оперативным подразделениям: органов внутренних дел, органов ФСБ, ФСО, таможенных органов, Службы внешней разведки, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России), а также оперативное подразделение органа внешней разведки Минобороны РФ.

Согласно утвержденным правительством правилам, ОРИ обеспечивает хранение на территории РФ текстовых сообщений пользователей интернета, голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей в течение полугода. Также они обязаны осуществлять предоставление электронных сообщений в установленном порядке уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельности или обеспечение безопасности РФ.

Позиция Startmail

В своем заявлении Бинс подчеркивает, что StartMail "никогда не регистрировалась в этом реестре и не контактировала с российскими властями каким-либо образом и тем более не предоставляла им какую-либо информацию о своих пользователях", а также считает, что "для блокировки Startmail.com нет никаких оснований".

Он подчеркнул, что StartMail соблюдает законы ЕС и Нидерландов, а их обращение с запросами на информацию прописано в политике конфиденциальности компании и условиях обслуживания клиентов сервиса. "Мы не будем выполнять запросов от кого-либо, кроме нидерландских властей. Если мы получим запрос от любого иностранного государства, то откажемся его выполнить и вместо этого предложим заявителю направить официальный запрос властям Нидерландов о взаимопомощи", - уточнил Бинс.

Топ-менеджер отмечает, что "создание ложных террористических угроз является незаконной деятельностью в Нидерландах, и использование приложения StartMail в преступных целях любым способом или в любой форме противоречит условиям обслуживания". Гендиректор StartMail призвал российское правительство "пересмотреть свою позицию и следовать установленным международным законам и юридическим процедурам вместо того, чтобы блокировать доступ и отказывать российским гражданам в улучшении безопасности и конфиденциальности электронной почты".