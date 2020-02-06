В Мосгордуму внесли проект амнистии осужденных после летних протестов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты от парламентской оппозиции внесли в Мосгордуму проект амнистии к 75-летию Победы, в который включили осужденных за неоднократные нарушения на митингах и за преступления, совершенные в ходе летних протестов. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Среди авторов проекта - депутаты Мосгордумы "Справедливой России", "Яблока" и КПРФ. Также в их числе выдвигавшиеся в Мосгордуму летом и не получившие регистрации экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, студент ВШЭ Егор Жуков, Александр Соловьев (выдвигался от команды Гудкова) и мундеп Сергей Цукасов (выдвигался при поддержке КПРФ), а также политолог Валерий Соловей. Если Мосгордума поддержит проект, его можно будет внести в Госдуму, которая имеет право объявлять амнистию.

Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам единоросс Александр Семенников пообещал, что фракция обсудит проект, в котором он видит ряд "политических, а не гуманистических" предложений: "Это возможность вернуться к дискуссии о том, что же было летом".

После летних протестов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму реальные и условные сроки, а также штрафы получили 19 человек, напоминает издание.