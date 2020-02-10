Один человек стал жертвой пожара в столичном общежитии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Один человек пострадал, еще один погиб в результате возгорания в общежитии на юго-западе Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Пожар по улице Новаторов, 15 был сначала локализован на площади 15 квадратных метров, а в 19:05 ликвидирован. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений из окна четвертого этажа шел дым. По данным МЧС, наряду скорой медицинской помощи для осмотра были переданы три человека.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу находится общежитие "Три звезды".