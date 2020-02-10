Два белоруса погибли при пожаре в московском общежитии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Двое граждан Белоруссии погибли в результате пожара в общежитии на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В пресс-службе московского главка МЧС агентству заявили, что из здания на улице Новаторов, дом 15, были эвакуированы 154 человека.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы в одном из общежитий возник пожар. Согласно данным из открытых источников, по вышеназванному адресу находится общежитие "Три звезды".

При этом, по первоначальным данным, речь шла об одном погибшем и одном пострадавшем.