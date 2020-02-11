Суд вынес приговор убийце полицейского на станции метро "Курская" в Москве

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Московский городской суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова, которого присяжные признали виновным в убийстве полицейского на станции "Курская" московского метро в 2018 году, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. Семья убитого полицейского просила взыскать с Муратова 2 млн рублей.

Как сообщалось, в ходе обсуждения юридических последствий вердикта, прокурор попросил суд назначить подсудимому наказание в виде 18 лет колонии строгого режима.

4 февраля коллегия присяжных заседателей большинством голосов признала 44-летнего Муратова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). При этом они сочли его заслуживающим снисхождения.

Как установлено, инцидент произошел в ночь на 3 сентября 2018 года. 23-летний сотрудник полиции остановил Муратова для проверки документов, они прошли в помещение на станции метро "Курская" для составления административного протокола. Мужчина, полагает следствие, выхватил у сотрудника полиции пистолет и выстрелил ему в голову.

Муратов является уроженцем Киргизии. По данным СМИ, гражданство РФ он получил более 10 лет назад.

В суде Муратов вину не признал.