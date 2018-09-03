Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Подозреваемый в убийстве сотрудника полиции на станции "Курская" столичного метро задержан, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими был задержан подозреваемый в причинении смертельного ранения сотруднику

полиции на станции метро "Курская", - сказала она.

"В настоящее время он доставляется в отдел полиции для проведения следственных действий", - добавила Волк.

Сотрудника полиции убили на станции метро "Курская" около полуночи. В Москве был введен план "Сирена".

Источник агентства сообщал, что появившаяся ранее информация о том, что полицейский был убит из табельного оружия, которым удалось завладеть преступнику, не подтвердилась.