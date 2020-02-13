Британский посол в РФ будет ездить по Москве на электромобиле
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Новый посол Великобритании в России Дебора Броннерт планирует в течение ближайших недель пересесть на электромобиль и использовать в поездках по Москве преимущественно его.
"Похоже, что я стану первым британским послом, который будет передвигаться на экологически чистом транспорте", - сказала Броннерт в четверг журналистам в Екатеринбурге.
Спасибо @yeltsincenter за экскурсию для посла @DeborahBronnert во время ее визита в #Екатеринбург. Рады продолжить наше сотрудничество. pic.twitter.com/BTnfuT1osc— UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) February 12, 2020
По ее словам, для Великобритании проблемы экологии и изменения климата - одни из наиболее важных, они находятся в постоянном фокусе внимания и общества, и правительства.
Броннерт прибыла в Россию в начале 2020 года. Она уже работала в Москве в середине 2000-х годов в качестве советника по вопросам экономики и торговли.