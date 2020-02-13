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Британский посол в РФ будет ездить по Москве на электромобиле

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Новый посол Великобритании в России Дебора Броннерт планирует в течение ближайших недель пересесть на электромобиль и использовать в поездках по Москве преимущественно его.

"Похоже, что я стану первым британским послом, который будет передвигаться на экологически чистом транспорте", - сказала Броннерт в четверг журналистам в Екатеринбурге.

По ее словам, для Великобритании проблемы экологии и изменения климата - одни из наиболее важных, они находятся в постоянном фокусе внимания и общества, и правительства.

Броннерт прибыла в Россию в начале 2020 года. Она уже работала в Москве в середине 2000-х годов в качестве советника по вопросам экономики и торговли.

Москва Дебора Броннерт Великобритания

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