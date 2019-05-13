Поиск

Лондон назначил нового посла Великобритании в России

Лондон назначил нового посла Великобритании в России
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Дипломат Дебора Броннерт станет послом Великобритании в России, сообщили в понедельник в британском МИД.

"Дебора Броннерт назначена послом Ее Величества в Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе ведомства. Отмечается, что этот пост она, как ожидается, займет в 2020 году.

В Москве 52-летняя Броннерт сменит Лори Бристоу, который, как отмечается в сообщении, займется другой дипломатической работой.

Броннерт окончила Бристольский университет и Университетский колледж Лондона, где изучала политическую экономику России и восточной Европы.

В 1990-х годах Броннет начала работу в МИД Великобритании. Во время дипломатической службы она работала в Москве, в частности с 2002 по 2005 году она была в посольстве советником по экономическим и торговым вопросам.

С 2011 по 2014 год Броннет была послом Великобритании в Зимбабве. В 2017 году она стала директором по экономическим и глобальным вопросам в британском МИД.

Великобритания

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Звезда Голливуда Дорис Дэй умерла на 98-м году жизни

Звезда Голливуда Дорис Дэй умерла на 98-м году жизни

Потребление алкоголя в мире выросло на 10% за последние 27 лет

Потребление алкоголя в мире выросло на 10% за последние 27 лет
WikiLeaks

Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа

Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа

Саудовская Аравия заявила о диверсии против двух своих нефтяных танкеров

Саудовская Аравия заявила о диверсии против двух своих нефтяных танкеров

Генпрокуратура Украины занялась возможным вмешательством Порошенко в работу судей по делу ПриватБанка

Польша отменила визит делегации Израиля из-за вопроса о еврейской собственности

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 мая

Трамп подтвердил свою позицию по тарифам на китайские товары

Трамп подтвердил свою позицию по тарифам на китайские товары

Иранский ультиматум странам-гарантам "ядерной сделки" не затронет РФ

Иранский ультиматум странам-гарантам "ядерной сделки" не затронет РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');