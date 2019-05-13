Лондон назначил нового посла Великобритании в России

Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Дипломат Дебора Броннерт станет послом Великобритании в России, сообщили в понедельник в британском МИД.

"Дебора Броннерт назначена послом Ее Величества в Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе ведомства. Отмечается, что этот пост она, как ожидается, займет в 2020 году.

В Москве 52-летняя Броннерт сменит Лори Бристоу, который, как отмечается в сообщении, займется другой дипломатической работой.

Броннерт окончила Бристольский университет и Университетский колледж Лондона, где изучала политическую экономику России и восточной Европы.

В 1990-х годах Броннет начала работу в МИД Великобритании. Во время дипломатической службы она работала в Москве, в частности с 2002 по 2005 году она была в посольстве советником по экономическим и торговым вопросам.

С 2011 по 2014 год Броннет была послом Великобритании в Зимбабве. В 2017 году она стала директором по экономическим и глобальным вопросам в британском МИД.