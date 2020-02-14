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В Думе предложили продлить срок подачи поправок в Конституцию до 2 марта

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Думский комитет по госстроительству и законодательству предложил Совету Думы продлить срок внесения поправок в Конституцию ко второму чтению президентского законопроекта до 2 марта. Об этом сообщил председатель комитета Павел Крашенинников.

Изменение Конституции

Такое решение приняли после встречи президента с рабочей группой по подготовке поправок 13 февраля, отметил он. Депутат одновременно является сопредседателем рабочей группы. Он напомнил, что на этой встрече Владимир Путин согласился продлить срок внесения поправок, но призвал не затягивать процесс.

По словам Крашенинникова, в его комитет на данный момент поступило больше 220 официальных поправок от субъектов права законодательной инициативы. Помимо этого на рассмотрении рабочей группы находится более 500 предложений, которые внесли как члены самой группы, так и граждане и организации со всей страны, добавил он.

Отложить второе чтение Путина в четверг попросила сопредседатель группы Талия Хабриева. Она отметила, что предложений по поправкам поступает много, их уже больше 500 и группе нужно от десяти до четырнадцати дней на работу.

Президент отметил, что не стоит затягивать "непрекращающееся удовольствие от обсуждения всяких возможных вещей", но отложить второе чтение можно, поскольку спешки с этой работой нет. Ранее он выражал надежду, что вся процедура принятия поправок займет около трех с половиной месяцев.

После этого спикер Думы Вячеслав Володин сказал, что Совет Думы рассмотрит продление срока подачи поправок 17 февраля.

Пока действует решение, что поправки можно вносить до 14 февраля. Этот срок уже продлили один раз, первоначально предполагалось, что законопроект пройдет второе чтение 11 февраля.

Павел Крашенинников Госдума Владимир Путин Конституция

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