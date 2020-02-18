Следствие попросило арестовать напавшего на прихожан московского храма

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте Ефима Ефимофа, подозреваемого в нападении 16 февраля на прихожан московского храма святителя Николая Чудотворца, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук отметила, что ходатайство уже поступило в суд.

Как сообщалось ранее, в воскресенье мужчина вошел в алтарь храма святителя Николая Чудотворца и ранил ножом двух мужчин. Находившиеся в храме люди помешали ему скрыться.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали нападавшего, им оказался 26-летний ранее не судимый житель Липецка. У него изъяли нож, перчатки и сверток с марихуаной.

По факту нападения в отношении мужчины 1993 года рождения было возбуждено уголовное дело о хулиганстве и побоях.