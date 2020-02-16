Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:25

Нападение на прихожан храма в Москве будут расследовать по статьям о хулиганстве и побоях

На месте происшествия нашли нож, перчатки и сверток с растительным веществом

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту нападения мужчины на прихожан храма в Москве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина 1993 года, совершивший нападение, стал фигурантом дела по статьям о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и побоях (ст. 116 УК РФ).

По словам Волк, на месте происшествия найдены нож и перчатки, принадлежавшие задержанному, а также сверток с веществом растительного происхождения. Оно направлено на исследование.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошёл в здание храма на Бакунинской улице и ранил ножом двоих мужчин. Пострадавшие госпитализированы.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что мужчина ворвался в храм во время службы и напал на людей возле алтаря.

Москва МВД России

Новости по теме

Новости

Кудрин пообещал проверить меры помощи ВИЧ-инфицированным в связи с фильмом Дудя

Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве

Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве

В РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

Главный детский гематолог Румянцев попросился в отставку после 42 лет службы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 февраля

Калининградский стрелок умер в больнице

Источник назвал причину стрельбы в Калининграде

Два человека погибли в результате стрельбы на рынке в Калининграде

Два человека погибли в результате стрельбы на рынке в Калининграде

Что произошло за день: суббота, 15 февраля

Лавров призвал отказаться от культивирования фантома российской угрозы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');