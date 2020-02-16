Нападение на прихожан храма в Москве будут расследовать по статьям о хулиганстве и побоях

На месте происшествия нашли нож, перчатки и сверток с растительным веществом

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту нападения мужчины на прихожан храма в Москве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина 1993 года, совершивший нападение, стал фигурантом дела по статьям о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и побоях (ст. 116 УК РФ).

По словам Волк, на месте происшествия найдены нож и перчатки, принадлежавшие задержанному, а также сверток с веществом растительного происхождения. Оно направлено на исследование.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошёл в здание храма на Бакунинской улице и ранил ножом двоих мужчин. Пострадавшие госпитализированы.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что мужчина ворвался в храм во время службы и напал на людей возле алтаря.