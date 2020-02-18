SSJ100 Берлин-Москва штатно сел во "Внуково"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Берлин-Москва штатно сел в аэропорту Внуково, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее сообщалось, что в самолете сработали датчики неисправности кондиционера и шасси. Проблема не подтвердилась.

По данным сайта Flightradar, этот рейс выполнял самолет авиакомпании "РусДжет".

Эта авиакомпания специализируется на выполнении частных, корпоративных и коммерческих VIP авиаперевозок. Базируется во "Внуково". По данным Росавиации, флот "РусДжета" включает четыре самолета, в том числе один SSJ-100 в VIP-комплектации.