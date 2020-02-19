На стройплощадках Москвы начали профилактику коронавируса

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Мосгосстройнадзор поручил проводить ежедневный контроль рабочих с помощью тепловизоров в связи с мировой эпидемией коронавируса, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"Инспекторы Мосгосстройнадзора при выходе на строительные объекты раздают участникам строительства инструкцию о мерах профилактики на строительных площадках в связи с распространением в КНР нового коронавируса", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что организаторам строительства поручено еженедельно проверять рабочих с помощью тепловизоров, а также проводить ежедневную уборку всех производственных и санитарно-бытовых помещений и использовать ультрафиолетовые облучатели для очистки воздуха от бактерий.

Кроме того, на стройплощадках рекомендованы меры личной гигиены, включая частое мытье рук с мылом или протирку их кожными антисептиками, регулярное проветривание помещений.

Также власти рекомендуют проводить стирку-химчистку спецодежды не реже двух раз в месяц и проводить ежедневную санобработку транспортных средств, перевозящих рабочих.

Ранее в среду заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве над строительством метро работают 120 граждан Китая, все они здоровы. Чиновник также заверял, что на стройплощадках приняты все необходимые меры безопасности.

Россия с целью предотвращения распространения эпидемии коронавируса с начала февраля прекратила принимать организованные группы китайских туристов по безвизовым спискам, по этому каналу в страну въезжали почти 80% туристов.

Вечером во вторник, 18 февраля, стало известно, что правительство РФ с 20 февраля временно ограничивает въезд на территорию страны граждан Китая "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию Российской Федерации граждан КНР". Въезд будет ограничен для граждан КНР в туристических, частных, учебных целях и в целях работы на территории РФ. При этом с 19 февраля приостанавливается оформление приглашений на въезд в РФ. Также приостанавливается выдача разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу в отношении граждан КНР.