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Суд из-за риска коронавируса отправил в больницу четырехлетнюю девочку

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Кировский суд Екатеринбурга в пятницу принял решение о принудительной госпитализации четырехлетней девочки, у которой врачи заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Иск о госпитализации ребенка в стационар ГКБ N40 подало областное управления Роспотребнадзора. Постановление суда подлежит немедленному исполнению, девочка пробудет в больнице до 26 февраля включительно.

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По данным суда, семья с двумя детьми 2 февраля вернулась в Екатеринбург из китайской Саньи. 13 февраля поликлиника сообщила в Роспотребнадзор, что у ребенка есть признаки ОРВИ. Родителям ребенка выдали постановление о госпитализации и изоляции дочери, но мать оказалась, чтобы дочь сдавала биоматериал на анализ, и подписала отказ от госпитализации. После этого управление Роспотребнадзора обратилось в суд.

Как уточнили "Интерфаксу" в Кировском суде Екатеринбурга, сейчас судья рассматривает аналогичный иск о госпитализации второго ребенка.

В китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) в середине декабря 2019 года произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19.

В Китае, по последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой Covid-19, составило 75465 человек, умерли 2236 человек.

В России были выявлены два случая заболевания среди прибывших граждан КНР. 12 февраля заболевшие выздоровели и были выписаны. Новых случаев заболевания в РФ не зарегистрировано.

Екатеринбург

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