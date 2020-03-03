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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 08:56

В России зафиксировали шесть подтвержденных случаев коронавируса

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России к настоящему времени, отмечают в Роспотребнадзоре.

В частности, это двое граждан Китая, выписанных с выздоровлением в середине февраля. Три случая - россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess и находящиеся под карантином в Казани. Еще об одном случае стало известно в минувший понедельник, 2 марта: это россиянин, вернувшийся из Италии, говорится в ежедневном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации с Covid-19 в России.

В ведомстве напомнили, что во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарных и переносных тепловизоров, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на вечер минувшего понедельника, 2 марта, число заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире достигло 90182, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80026 приходятся на материковый Китай, в других странах мира число инфицированных выросло в понедельник до 10156, увеличившись более чем на 1,7 тыс. случаев заражения по сравнению с воскресеньем.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции, приостановлены в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаЧисло заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии продолжает быстро увеличиваться и по состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, составляет 1694 человек. 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 03 марта 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Роспотребнадзор

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