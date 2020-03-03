В России зафиксировали шесть подтвержденных случаев коронавируса

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России к настоящему времени, отмечают в Роспотребнадзоре.

В частности, это двое граждан Китая, выписанных с выздоровлением в середине февраля. Три случая - россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess и находящиеся под карантином в Казани. Еще об одном случае стало известно в минувший понедельник, 2 марта: это россиянин, вернувшийся из Италии, говорится в ежедневном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации с Covid-19 в России.

В ведомстве напомнили, что во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарных и переносных тепловизоров, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на вечер минувшего понедельника, 2 марта, число заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире достигло 90182, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80026 приходятся на материковый Китай, в других странах мира число инфицированных выросло в понедельник до 10156, увеличившись более чем на 1,7 тыс. случаев заражения по сравнению с воскресеньем.