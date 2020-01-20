Риелторы спрогнозировали подорожание аренды квартир в Москве на 7% в 2020 году

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Цены на съемное жилье в Москве могут увеличиться на 5-7% в 2020 году, считают эксперты компании "Инком-Недвижимость".

"По итогам декабря 2019 года был зафиксирован годовой рост средних арендных ставок у 1- и 2-комнатных объектов - на 9% и на 15% соответственно", - отмечают аналитики, добавляя, что в новом году "велика вероятность дальнейшего плавного подорожания" аренды квартир.

В качестве основной причины такого явления эксперты называют повышение активности арендаторов, вызванной подорожанием первичного и вторичного жилья, из-за чего часть потенциальных покупателей вынуждена временно снимать квартиры.

Кроме того, спрос на съемное жилье, по мнению риелторов, возрос из-за увеличившегося в 2019 году притока в столицу региональных и иностранных нанимателей. Также увеличению стоимости найма жилья способствует развитие транспортной инфраструктуры в столице - открытие новых станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД).

По данным аналитиков, в настоящее время средняя цена найма "однушки" составляет 36 тыс. рублей, "двушки" - 54 тыс. рублей в месяц.