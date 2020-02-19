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Риелторы сообщили о рекордном подорожании жилья в московских новостройках

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Цены на новостройки Москвы за шесть лет выросли на треть, обновив исторический максимум, сообщили "Интерфаксу" в риелторской и консалтинговой компании "Метриум".

"С 2014 года московские новостройки массового сегмента подорожали на 32%. Стоимость наиболее популярных у покупателей однокомнатных и двухкомнатных квартир повысилась на 25% и 27% соответственно", - рассказали эксперты.

Они отметили, что в декабре 2013 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляла 135,3 тыс. рублей, а к январю 2020 года она повысилась до 178,6 тыс. рублей. "Это новый исторический рекорд цены первичного жилья в Москве", - добавили аналитики.

Управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая отмечает, что рост цен в столице закономерен, поскольку после кризиса 2014-2015 годов одновременно с дешевеющей ипотекой рос спрос на новостройки. При этом стоимость недвижимости повышалась медленно, а самый заметный скачок произошел в 2019 году, когда в годовом выражении цены увеличились на 10%.

"Основной причиной (подорожания жилья в новостройках - ИФ) стал переход на эскроу-счета, в результате которого выросла себестоимость проектов: застройщики лишились возможности напрямую привлекать средства дольщиков и вынуждены теперь пользоваться банковскими кредитами, которые удорожают строительство", - подчеркнула Литинецкая.

Метриум Москва Мария Литинецкая

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