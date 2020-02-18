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Риелторы сообщили о "высочайшем спросе" на аренду советских малометражек в Москве

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Советские малометражки в Москве в среднем арендуют в течение одного часа после появления объявления, подсчитали в "ИНКОМ-Недвижимость".

"Эти объекты во все времена пользуются высочайшим спросом на рынке аренды как представители категории "супер-эконом". Мы ведем статистику: срок экспозиции московских малосемеек и гостинок (малогабаритных квартир - ИФ) сегодня исчисляется в среднем одним часом - как только лот появляется в каталоге, начинают поступать звонки от заинтересованных нанимателей, и порой они готовы внести аванс за такую квартиру даже без просмотра", - отмечают в компании.

Эксперты подчеркивают, что эти лоты занимают не более 2% в совокупном объеме экспозиции найма в старой Москве. "Советские малометражки занимают нижние ступени ценовой лестницы на рынке аренды, и в течение 2020 года мы ожидаем их удорожание на 6-8% - на фоне высокого спроса и ограниченности предложения", - прогнозирует заместитель директора департамента аренды квартир компании Оксана Полякова.

Полякова также пояснила, что популярность советских малометражек "обусловлена дефицитом наиболее экономичных предложений аренды", к которому привел рост тарифов на съем квартир в бюджетном сегменте, начавшийся в сентябре 2019 года.

Кроме того, аналитики "ИНКОМ-Недвижимость" составили список из 10 районов Москвы, где регулярно сдаются малометражные квартиры. Их можно найти как на окраинах столицы, так и в центре. Это районы Некрасовка, Пресненский, Люблино, Басманный, Митино, Таганский, Даниловский, Вешняки, Хорошево-Мневники, Тверской.

Специалисты компании также изучили, кто снимает советские малометражки. Самая многочисленная группа (46%) - это россияне, прибывшие в столицу из других городов на заработки, или иностранцы. Москвичи занимают лишь 10% от этой группы нанимателей. Это те жители столицы, которые сдают собственные квартиры и снимают более дешевое жилье, пояснили в "ИНКОМ-Недвижимость". Кроме того, 9% съемщиков приезжают из дальнего Подмосковья (около 100–150 км от Москвы), выяснили риелторы.

Инком-Недвижимость Москва

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