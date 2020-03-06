Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:01

Туристы не смогут отказаться без штрафов от туров в страны из указа Собянина

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российские туристы не смогут без штрафов отказаться от оплаченных туров в страны, упомянутые в указе мэра Москвы Сергея Собянина о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В документе названы государства, после возвращения из которых граждане должны

Об этом сообщил "Интерфаксу" генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.

МоскваНа самоизоляцию придется отправиться въехавшим в Москву из 11 стран, включая СШАНа самоизоляцию придется отправиться въехавшим в Москву из 11 стран, включая СШАЧитать подробнее

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса". На горячей линии департамента здравоохранения Москвы уточнили, что в список вошли: Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США.

"Указ мэра Москвы - это указ региональных властей. Если страна не объявлена федеральными органами опасной для въезда, как было, например, с Китаем, то оснований задействовать норму 14 статьи отраслевого закона нет. Соответственно, в случае отказа туриста от уже оплаченного турпакета, например, в Германию или во Францию, расторжение договора происходит по 451 статье Гражданского кодекса, которая гласит, что договор можно расторгнуть в случае изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении", - рассказал Мохов.

По его словам, возврат денежных средств в этом случае производится по договорным условиям. Если стороны не могут договориться о том, как произойдет этот расчёт или о переносе сроков поездки, то распределение убытков может быть определено только в судебном порядке.

Как отметил Мохов, ситуация беспрецедентная, ведь никаких механизмов для контроля граждан, прибывших из стран, упомянутых в указе, нет. "Власти города, чтобы не доводить ситуацию до карантинных мер и введения комендантского часа предупреждают о необходимости соблюдать определенные обязанности, которые предусмотрены законом о санитарном благополучии населения и законом о ЧС. Если гражданин не выполняет распоряжения органов власти, то он может понести ответственность - административную (штраф), принудительное закрытие на карантин по решению суда", - пояснил эксперт.

По словам Мохова, в аэропорту со всех прилетающих граждан дважды берут расписку - одну в самолете, а вторую - на выходе. Их фотографируют, формируется база данных лиц с подробной контактной информацией. "Позже граждан могут обзванивать из медучреждений, спрашивают об их состоянии, приглашают на обследования на коронавирус", - заключил он.

Хроника коронавируса. Март.

17
В Южно-Африканской республике зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа. Заразившимся оказался 38-летний мужчина, который ездил в Италию вместе с женой.В японских городах Токио и Осака отменили фестиваль цветения и любования сакурой из-за вспышки вируса. Традиционно в апреле в эти два города стекаются миллионы туристов, чтобы полюбоваться деревьями в белых и розовых цветах.В Китае зарегистрировано 16 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, которые завезены в страну из-за границы: 11 в провинции Ганьсу, четыре в Пекине, один в ШанхаеСенат США поддержал законопроект о выделении $8,3 млрд на меры по борьбе со вспышкой коронавируса COVID-19. Штат Калифорния ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением вируса. Уже зарегистрировано более 200 случаев заражения, свыше 10 человек скончались.5 марта. В Индии школьники мастерят самодельные маски для защиты от коронавируса5 марта. В Санкт-Петербурге в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова объявлен карантин на 15 дней. Студент вуза из Италии госпитализирован с коронавирусом. Живущим в общежитии запретят выходить из комнат, еду им будут приносить.5 марта. Таиланд в 2020 году может не досчитаться 6 млн иностранных туристов из-за коронавируса. В феврале число туристов сократилось на 40%, а в марте и апреле может снизиться еще сильнее. Общее количество случаев заражения в Таиланде с момента начала эпидемии в Китае составляет 47 человек.4 марта. За сутки выявлено 129 новых случаев заражения в КНР, что стало самым низким показателем за период с 20 января. В ночь на среду медицинские работники перевели около 100 пациентов с COVID-19 в Ухань для улучшения медицинского обслуживания.4 марта. Власти Южной Кореи выделят почти $10 млрд на борьбу с эпидемией коронавируса, а также поддержку бизнеса и граждан. По данным на утро среды, в Южной Корее подтверждено 5,186 тыс. случаев заражения COVID-19. Таким образом, страна занимает второе место после КНР по количеству инфицированных.3 марта. В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 случай летального исхода и выявлено 125 новых заболевших. Вне материковой части Китая больше всего больных в Южной Корее (4,812 тыс.), Италии (2,026 тыс.) и Иране (1,501 тыс.).3 марта. Настроения на фондовых рынках в последнее время в основном негативные. Прогнозы в отношении глобальной экономики ухудшаются из-за того, что вирус вышел за пределы Китая.3 марта. В Японии допустили возможность переноса Олимпиады из-за вируса. На территории страны число инфицированных составляет 980 человек, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.3 марта. Свыше 50 человек умерли в Италии после заражения коронавирусом. Общее количество выявленных заражений в стране достигло 1835, при этом первые случаи зарегистрированы на острове Сардиния и в области Молизе. По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.3 марта. В России подтверждены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. В частности, это двое граждан Китая, выписанные после выздоровления в середине февраля, трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и находящихся под карантином в Казани, житель Москвы, вернувшийся из Италии. На фото: дезинфекция электробусов в Москве.3 марта. Шесть новых случаев заражения вирусом зафиксированы в Ираке, все заразившиеся были недавно в Иране. Согласно официальной статистике, Иран - одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран. От коронавируса там скончались более трех десятков человек. Среди инфицированных - вице-президент, замминистра здравоохранения, два парламентария.3 марта. В Европе резко выросли продажи продуктов и товаров первой необходимости. Так, за последние несколько дней во Франции на 60% выросли продажи макарон, на 25% - муки, на 20% - риса. Кроме того, французы скупают туалетную бумагу и детские памперсы.3 марта. Заражение коронавирусом выявлено еще у двух граждан Индии. Один случай заражения выявлен в столице страны Дели, а другой - в штате Телангана на юге страны. Оба человека ранее ездили в Италию и ОАЭ.
В Южно-Африканской республике зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа. Заразившимся оказался 38-летний мужчина, который ездил в Италию вместе с женой.
Москва

Новости по теме

Новости

Выезжавшим в определенные страны московским ученикам запретили посещать школы

Эпидемия коронавируса

На самоизоляцию придется отправиться въехавшим в Москву из 11 стран, включая США

На самоизоляцию придется отправиться въехавшим в Москву из 11 стран, включая США

Известный шахматист и его подруга погибли в Москве от веселящего газа

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти опровергли планы по строительству платных дорог в новой Москве

"Ведомости" узнали о планах ГК "Регион" построить дублирующее МКАД полукольцо

"Ведомости" узнали о планах ГК "Регион" построить дублирующее МКАД полукольцо

Установлены предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

Установлены предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

Москва закупит без конкурса маски на 200 млн рублей

Приставы Москвы в 2019 году запрещали выезд из РФ в среднем тысяче должников в день

Эпидемия коронавируса

Приехавших в Москву с подозрением на коронавирус будут лечить в Коммунарке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');