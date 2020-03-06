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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:21

Итальянцам рекомендовано не ездить в РФ из-за требований Москвы по изоляции

Итальянцам рекомендовано не ездить в РФ из-за требований Москвы по изоляции
Больничный корпус в Коммунарке для пациентов с подозрением на коронавирус
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Власти Италии рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию при наличии симптомов простуды или гриппа в свете принимаемых российской стороной мер по предотвращению распространения нового коронавируса.

С 5 марта мэр города Москвы предписал всем гражданам, прибывшим из Италии, Китая, Южной Кореи, Ирана, Германии, Франции и Испании, в обязательном порядке самоизолироваться на 14 дней.

Как говорится в сообщении посольства Италии в фейсбуке, на фоне возможного применения аналогичных мер в других городах России итальянцам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в РФ в этот период, особенно, если они не живут постоянно в России и не смогут провести весь период карантина по адресу своего пребывания.

Как отметили в дипмиссии, "российские органы власти контролируют соблюдение этого обязательства и подчёркивают в публикациях СМИ, что для не соблюдающих режим самоизоляции предусмотрено наказание в виде лишения свободы".

5 марта мэр российской столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции. В числе прочих мер лицам, приезжающим из Китая, Италии, Южной Кореи, Ирана, Германии, Франции и Испании предписано обеспечить самоизоляцию на 14-дневный срок. То есть в этот период не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест.

С момента начала распространения COVID-19 в РФ подтверждено заражение коронавирусом семи человек. В том числе это один гражданин РФ, вернувшийся из Италии, и один гражданин Италии, который учится в медуниверситете в Санкт-Петербурге по обмену.

По данным, которые приводит South China Morning Post, в самой Италии на данный момент зафиксировано 3858 заболевших коронавирусом, 148 человек погибли.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции, приостановлены в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаЧисло заразившихся коронавирусом COVID-19 в Италии продолжает быстро увеличиваться и по состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, составляет 1694 человек. 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Италия Москва

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