Итальянцам рекомендовано не ездить в РФ из-за требований Москвы по изоляции

Больничный корпус в Коммунарке для пациентов с подозрением на коронавирус Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Власти Италии рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию при наличии симптомов простуды или гриппа в свете принимаемых российской стороной мер по предотвращению распространения нового коронавируса.

С 5 марта мэр города Москвы предписал всем гражданам, прибывшим из Италии, Китая, Южной Кореи, Ирана, Германии, Франции и Испании, в обязательном порядке самоизолироваться на 14 дней.

Как говорится в сообщении посольства Италии в фейсбуке, на фоне возможного применения аналогичных мер в других городах России итальянцам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в РФ в этот период, особенно, если они не живут постоянно в России и не смогут провести весь период карантина по адресу своего пребывания.

Как отметили в дипмиссии, "российские органы власти контролируют соблюдение этого обязательства и подчёркивают в публикациях СМИ, что для не соблюдающих режим самоизоляции предусмотрено наказание в виде лишения свободы".

5 марта мэр российской столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции. В числе прочих мер лицам, приезжающим из Китая, Италии, Южной Кореи, Ирана, Германии, Франции и Испании предписано обеспечить самоизоляцию на 14-дневный срок. То есть в этот период не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест.

С момента начала распространения COVID-19 в РФ подтверждено заражение коронавирусом семи человек. В том числе это один гражданин РФ, вернувшийся из Италии, и один гражданин Италии, который учится в медуниверситете в Санкт-Петербурге по обмену.

По данным, которые приводит South China Morning Post, в самой Италии на данный момент зафиксировано 3858 заболевших коронавирусом, 148 человек погибли.