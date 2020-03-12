В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 5000 человек

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел с 13 марта в регионе режим повышенной готовности для чиновников и сотрудников системы предупреждения ЧС в связи с коронавирусом.

С того же дня в Подмосковье запрещено проводить любые массовые мероприятия с участием более 5000 человек.

Работодателям губернатор рекомендовал перевести сотрудников на дистанционную работу.

Региональному Минздраву поручено привести больницы в полную готовность, в том числе полностью обеспечить их лекарствами, а также поручено следить за распространением COVID-19 по Подмосковью.

Для граждан запускается горячая линия 8-800-550-50-30, по которой те, кто приехал в регион из стран, где много случаев заражения, мог бы сообщить о себе.

В Москве режим повышенной готовности по коронавирусу ввели с 5 марта. Всех, кто приезжает в город из стран, неблагополучных по коронавирусу, с того дня обязали садиться на карантин на две недели. С 10 марта в городе запретили массовые мероприятия с такой же численностью. 12 марта мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничения могут быть ужесточены.