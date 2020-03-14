Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье достигло пяти

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Еще у одного жителя Подмосковья подтвердилось заражение коронавирусом, число заболевших увеличилось до пяти, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня в Московской области зафиксировано пять подтвержденных случаев коронавируса, еще десять человек получили предварительный диагноз", - цитирует Воробьева пресс-служба.

В министерстве здравоохранения Московской области "Интерфаксу" уточнили, что все пятеро в удовлетворительном состоянии. Они находятся в изолированных боксах инфекционных отделений.

В субботу оперативный штаб сообщил о 14 новых случаях заражения COVID-19 в России.

С 13 марта в Подмосковье действует режим повышенной готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

С понедельника, 16 марта, в учебных учреждениях региона на время действия режима повышенной готовности введен режим свободного посещения.