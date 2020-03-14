РЖД приостановят движение пассажирских поездов в Париж и Берлин

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Движение пассажирских поездов по маршрутам из Москвы в Париж и Берлин временно ограничивается, сообщили в субботу "Российские железные дороги".

Как отмечается в сообщении, "в соответствии с уведомлением АО "ПКП Интерсити" о закрытии железнодорожного движения через Республику Польша с 14 на 15 марта 2020 года в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов". О возобновлении движения будет объявлено дополнительно, сказали в РЖД.

Таким образом, отменяются следующие рейсы между Москвой и Берлином, между Москвой и Парижем: поезда № 13/440-441/14 Москва - Берлин отправлением из Москвы 15 марта, отправлением из Берлина 16 марта; № 23/452/322-323/453/24 Москва - Париж отправлением из Москвы 17 марта, отправлением из Парижа 19 марта.

Поезд № 441/14 Берлин - Москва отправлением из Берлина сегодня, 14 марта, отправится в соответствии с расписанием, отмечает компания.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Ранее РЖД приостановили ж/д сообщение между Москвой и Ниццей, так как маршрут поезда проходил через Италию. Компания также отменила поезд Москва - Прага.

Пассажирское ж/д сообщение приостановлено с Китаем, Северной Кореей и Монголией.