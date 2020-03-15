РЖД из-за коронавируса отменят поезда на Украину, в Молдавию и Латвию

Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в воскресенье сообщило о временном прекращении курсирования международных поездов в сообщении с Украиной и Молдавией из-за ситуации с коронавирусом.

"В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдавии о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов", - говорится в сообщении.

РЖД на своем сайте разместили список поездов, курсирование которых временно отменяется.

Также РЖД приостанавливают сообщение с Латвией в соответствии с уведомлением ГАО "Latvijas Pasts" о закрытии железнодорожного движения с 17 марта. Перечень отмененных поездов также доступен на сайте.

Как отметили в компании, возврат денежных средств будет производиться в железнодорожных кассах на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены, сообщили в РЖД.

Накануне "Российские железные дороги" сообщали о временном ограничении движения пассажирских поездов по маршрутам из Москвы в Париж и Берлин.