В Москве закрыли для посещения больницы

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Столичные клиники закрыты для посещения из-за опасности распространения коронавируса.

"В городские больницы, подведомственные департаменту здравоохранения Москвы, временно прекращен допуск посетителей к пациентам. Это касается всех круглосуточных стационаров, как взрослых, так и детских. Посетители по-прежнему смогут передавать "посылки" своим близким, для этого в каждом стационаре предусмотрены выделенные места", - сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По словам собеседника агентства, о состоянии пациента можно будет узнать у лечащего или дежурного врача в определенные часы.

Как рассказали в штабе, в городских поликлиниках, как детских, так и взрослых, временно отменена плановая диспансеризации населения и профилактические медицинские осмотры. Отмечается, что эти меры действуют до особого распоряжения главного государственного санитарного врача по Москве.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

По последним данным, в России коронавирус подтвержден у 47 человек.