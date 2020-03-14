Здание московского роддома на время перепрофилируют в стационар для больных COVID-19

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Врачи столичного роддома №8 предложили помочь в борьбе с коронавирусом, обратившись к властям Москвы с предложением временно перепрофилировать корпус учреждения для приема больных с COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Как рассказали в пресс-службе, такое обращение от имени коллектива родильного корпуса ГКБ имени В.П.Демихова поступило в адрес департамента. Медики предложили разместить пациентов с тяжелым течением болезни и осложнениями, вызванными коронавирусом. Частым осложнением является пульмонологическая патология, в частности внебольничная пневмония, отметили в ведомстве.

По словам собеседника агентства, отдельно стоящее здание роддома №8 отвечает всем требованиям по оказанию качественной помощи всем пациентам без угрозы распространения вирусных инфекций. Кроме того, штат медицинского персонала усилят специалистами пульмонологами и терапевтами, отметили в пресс-службе.

Как подчеркнули в департаменте, это вынужденная, временная мера, принятая на период, пока эпидемиологическая ситуация в Москве не стабилизируется.

В департаменте подчеркнули, что всем роженицам, находящимся до этого в роддоме №8, оказана высококвалифицированная медицинская помощь в полном объеме.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

По последним данным, в России коронавирус подтвержден у 47 человек.