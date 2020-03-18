Движение на Калужском шоссе в область перекрыто из-за строительства больницы

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Перекрыто движение по Калужскому шоссе от Московского малого кольца (А107) в направлении области.

Пропускается только грузовой транспорт, задействованный в строительстве инфекционной больницы, и автомобили местных жителей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения в среду.

"Призываем автомобилистов учитывать эти ограничения при планировании поездок. Объехать можно по Варшавскому шоссе", - заявили в ЦОДД.

Власти Москвы приступили к строительству быстровозводимой инфекционной больницы в Новой Москве, за "бетонным" кольцом в поселении Вороновское рядом с деревней Голохвастово.

"Крупных жилых комплексов в этом районе нет. Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санзоны", - говорится в материалах мэрии.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что возведение инфекционного корпуса соответствует всем санитарным нормам и требованиям. "По санитарным нормам, между медицинским объектом и жилыми домами должна быть обеспечена минимум стометровая зона. У нас ближайшая жилая постройка в 280 м, а следующая точка - в 500 м", - заявил Бочкарев.

Комплекс общей площадью около 70 тыс. кв.м займет территорию в 43 га. Больница будет состоять из нескольких корпусов, которые в зависимости от предназначения будут строиться с применением различных материалов - бетонных блоков, модульных конструкций и многослойных сэндвич-панелей, которые можно быстро склеить между собой. Вместимость больницы составит 500 коек, в том числе до 250 коек реанимации.

По словам Бочкарева, будет построен специальный блок по обработке, дезинфекции и уничтожению отходов - бытовых, медицинских и пищевых.

"Таким образом, тут будет создана система недопущения распространения инфекции, а также будет создан периметр, который позволит нам обеспечить безопасность прилегающих территорий", - подчеркнул заммэра.