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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Собянин подписал указ о переходе колледжей Москвы на карантин

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Все московские колледжи будут закрыты с 21 марта по 12 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В сообщении на сайте мэра уточняется, что на время перерыва в очных занятиях колледжи должны организовать дистанционное обучение студентов.

"По многим профессиям сделать это будет непросто, тем не менее, прошу преподавателей приложить максимум усилий, чтобы эти три недели не прошли даром для студентов", - заявил Собянин.

По его словам, решение о временном закрытии федеральных колледжей будут принимать их учредители - федеральные министерства и ведомства.

Указ Собянина опубликован на сайте городской администрации.

Москва

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