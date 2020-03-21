Около десяти корпусов столичных больниц подготовят для приема пациентов с COVID-19

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В столице в дополнение к действующим инфекционным больницам и медкомплексу в Коммунарке будет подготовлено для приема пациентов с коронавирусом около десяти зданий стационаров других направлений.

"Не любое помещение может быть использовано для работы с такими больными. Мы проводим большую работу, чтобы адаптировать существующие помещения к работе с такими больными. В первую очередь, мы каждую койку хотим обеспечить медицинскими газами, чтобы у каждого больного был доступ к кислороду. Более того, должны быть обеспечены санитарные шлюзы, которые позволяют отделить "грязные" и "чистые" зоны", - сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в субботу.

По ее словам, на сегодняшний день около десяти корпусов различных больниц находятся в стадии доработки и будут в дальнейшем готовы при необходимости принять больных с коронавирусом.

Она также сообщила, что к настоящему времени в Москве дополнительно подготовлены два стационара для приема пациентов с COVID-19. Как уточнила Ракова, это челюстно-лицевой госпиталь и госпиталь в НИИ Склифосовского.

На следующей неделе также будет развернуто несколько госпиталей для работы с больными коронавирусной инфекцией, сказала она.

Кроме того, в настоящее время в новой Москве строится крупный инфекционный центр.

Ракова отметила, что врачей и другой медицинский персонал специально готовят для работы с пациентами с COVID-19.

Она напомнила, что врачам, которые занимаются с больными коронавирусом, установлена надбавка к зарплате в размере 70 тыс. рублей для врачей, 50 тыс. - для среднего медицинского персонала и 30 тыс. - для младшего медицинского персонала.

Москва полностью готова для приема пациентов и лечения больных с COVID-19, добавила Ракова.