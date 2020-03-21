Еще один случай заражения коронавирусом выявлен в Подмосковье за сутки

Проведение тестов на COVID-19 Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Подмосковье всего 18 выявленных случаев заражения коронавирусом, за последние сутки диагноз поставили еще одному человеку, сообщает в субботу пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По ее данным, одна пациентка после выздоровления выписана из больницы.

В министерстве уточнили, что, предположительно, могут быть заражены коронавирусом еще четверо жителей Реутова, сейчас они находятся в изоляции.

В пресс-службе администрации Реутова "Интерфаксу" сообщили, что семью увезли в инфекционную больницу в Воскресенск для повторного анализа.