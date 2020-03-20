Большинство новых московских пациентов с коронавирусом прилетели из Европы

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявили 33 случая заражения коронвирусом, число подтвержденных случаев достигло 131, сообщили в городском оперативном штабе.

Большинство заражений пришлось на тех, кто побывал в Европе.

"Среди заболевших есть двое несовершеннолетних, один из них не посещал школу после прилета; второй - не ходил на занятия с 12 марта, в настоящий момент эта школа закрыта на карантин", - сказали в штабе.

Всего по России число зараженных выросло за сутки на 54, до 253. Кроме Москвы новые случаи подтвердились в Петербурге, Самарской, Кировской, Новосибирской, Ульяновской, Тюменской и Московской областях.

За сутки в стране выписали семерых вылечившихся, общее число выздоровевших составило 12. Четверых пациентов выписали в Москве, троих - в Липецкой области.