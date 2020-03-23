Песков заверил, что закрытие Москвы из-за ситуации с COVID-19 не обсуждается

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Тема закрытия Москвы в связи с ростом числа заболевших коронавирусом не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о том, насколько сейчас "становится более актуальной" тема закрытия столицы в связи с ростом числа заболевших был задан пресс-секретарю в ходе его общения с журналистами в понедельник.

"Пока ни насколько. Это не обсуждается. Как не обсуждалось, так и не обсуждается", - сказал Песков.

Ранее в марте в соцсетях распространили информацию о том, что в Москве якобы собираются ввести комендантский час из-за угрозы распространения коронавируса. В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли эти сообщения, как и в Минобороны РФ.

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 71 человека, достигнув 438, заявил ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Столичный оперштаб по коронавируса, в свою очередь, уточнил, что все новые случаи инфицирования зафиксированы в Москве.