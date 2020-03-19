Оперштаб по COVID-19 опроверг информацию о комендантском часе в Москве

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом назвали ложью распространенную в соцсетях информацию о введении комендантского часа.

"Просим доверять только официальным источникам информации", - сообщили журналистам в оперативном штабе.

Накануне, 18 марта, вечером в Минобороны РФ также опровергли информацию о введении комендантского часа в Москве. В военном ведомстве назвали фальшивкой распространенный в социальных сетях документ о том, что на фоне угрозы коронавируса министр обороны Сергей Шойгу якобы отдал приказ о введении комендантского часа в столице.

"Распространенное в социальных сетях изображение якобы "приказа" Минобороны России о "введении комендантского часа" в городе Москве - грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран", - говорилось в заявлении министерства, поступившем в "Интерфакс" в среду.

"Подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе. Вооруженные силы РФ несут службу в обычном режиме", - подчеркнули в Минобороны.