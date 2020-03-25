Нарушителей карантина в Москве будут отслеживать по их автомобилям

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В столице за гражданами, которые вернулись из-за границы, организуют контроль, чтобы пресечь нарушение карантинного режима, в частности, их передвижения отслеживают по их автомобилям, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Что касается москвичей, начинаем более тщательно работать с этими данными, выясняя их мобильные телефоны, их домашние адреса, фотографии для того, чтобы смотреть по системе распознавания лиц, насколько они соблюдают режим. И вплоть до их машин. Иногда приходится присылать (сообщения - ИФ) особо одаренным гражданам, что они по телефону рассказывают, что они сидят дома, а мы видим, что они раскатывают на машине на работу каждый день и обратно", - пояснил Собянин в интервью телеканалу ТВЦ в среду.

По словам мэра, система слежения в городе "одна из самых продвинутых в мире". Данные о гражданах, которые пересекли границу, поступают из погранслужбы ФСБ. Далее данные сверяют с базами МВД - в какой регион далее направились приехавшие. Каждый регион самостоятельно работает с такими гражданами, объяснил мэр Москвы.

Собянин также выразил мнение, что штрафы за нарушения карантина должны быть дифференцированными в зависимости от доходов населения в регионах.

"Здесь должны быть нюансы, мы тоже с коллегами говорим, насколько это удастся нам, но я считаю, что административное наказание должно корректироваться на уровне региональных властей, комиссий по чрезвычайным ситуациям. У каждого региона есть свои особенности, доходы везде разные", - отметил Собянин. Он добавил, что доходы в регионах "разнятся в разы".

"Плюс разные ситуации, разная степень риска и так далее. Лучше, конечно, чтобы эти нюансы и суммы штрафов корректировались на региональном уровне", - добавил мэр столицы.