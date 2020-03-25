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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:14

Техсотрудники операторов связи продолжат работу в выходную неделю

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" увеличило количество сотрудников, которые работают круглосуточно, в условиях роста трафика из-за перехода людей на удаленную работу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора.

"Огромное количество служб и сотрудников работает в круглосуточном режиме, а в условиях возросших в последнее время объемов трафика количество таких специалистов увеличено", - сказали в МТС.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе в РФ с 28 марта по 5 апреля с сохранением за работниками заработной платы. Решение принято в рамках комплекса мер по борьбе с коронавирусом и смягчением последствий от пандемии.

Согласно указу, он не распространяется на работников непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

В пресс-службе ПАО "Ростелеком" сообщили, что выходными воспользуются сотрудники компании, которые "не заняты непосредственно в производственном процессе, в обеспечении функционирования сетей и оборудования" и уже сейчас работают из дома.

"Функционирование информационной инфраструктуры нашей компании имеет критически важное значение, о таких предприятиях была специальная оговорка. В условиях цифровизации работа интернет-провайдеров имеет значение не меньше, чем водопровод и электроснабжение. Поэтому часть технических сотрудников будет работать в соответствии со сменным графиком. Если потребуется - технические службы будут усилены", - рассказали в компании.

В ПАО "Вымпелком" также сообщили, что сотрудники, задействованные в обеспечении непрерывности работы сети, продолжат работать для обеспечения стабильной работы сети. В ПАО "Мегафон" оперативный комментарий не предоставили.

19 марта МТС сообщала, что зафиксировала в Москве рост интернет-трафика на 10%, "голоса" - на 25% за три дня. Тогда же "Вымпелком" зафиксировал резкий рост ШПД-трафика в столице и ближайших к ней городах.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России составляет 658, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В Москве скончались два человека, у которых выявили заражение новой инфекцией.

МТС Ростелеком Владимир Путин

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